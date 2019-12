Jovem morre em capotamento de carro e deixa um filho pequeno

Sarah Chaves, com informações do Noticidade

O jovem Willian Benitez Nogueira, 23 anos, morreu na quinta-feira (26), após um acidente em uma curva na rodovia BR-060, que liga as cidades de Nioaque e Sidrolândia. A vítima deixou um filho pequeno.

O carro onde Willian estava de passageiro capotou várias vezes na curva e de acordo com o Corpo de Bombeiros, ele foi lançado para fora do veículo e a suspeita é que ele não usava cinto de segurança.

No carro havia mais três passageiros, sendo um homem e mais duas jovens. Todos foram levados para o hospital de Sidrolândia e não correm risco de morte. Contudo, uma das sobreviventes foi encaminhada para Campo Grande e o estado dela é mais crítico, os outros dois permanecem em Sidrolândia sem muitas gravidades.

Segundo o site, Noticidade, uma testemunha que estava no local do acidente viu o momento que Willian morreu antes do socorro chegar. “Ele ainda respirava, porém faleceu logo depois, foi muito triste”, revelou ela.

