Jovem morre esfaqueado após se envolver durante confusão em bar de MS

Morreu no final da tarde deste domingo (21), no hospital da Santa Casa, o jovem Vinicio Rios Ferreira, de 26 anos. Ele havia sido esfaqueado no lateral do abdômen durante uma confusão em um bar, na madrugada de domingo, em Jardim, mas foi transferido para Campo Grande receber atendimento médico.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o rapaz estava no estabelecimento comercial da cidade, que fica na rua Maracaju com a Espírito Santo, quando aconteceu uma confusão e a vítima acabou sendo atingida por uma facada dada por um desconhecido.

Vinicio foi encaminhado para o hospital de Jardim, mas diante da gravidade dos ferimentos, precisou ser transferido para a Santa Casa de Campo Grande.

Porém, ele não suportou os ferimentos na região do abdômen e faleceu às 17h44 de ontem. A mãe da vítima compareceu na delegacia para fazer a atualização do registro, pois inicialmente, foi registrado como lesão corporal dolosa.

Agora, o registro passa a contar como um homicídio simples e deve ser investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Jardim.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também