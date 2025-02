Jovem morre horas após o irmão ao tirar satisfações com o assassino em MS

Maik de Carvalho, de 25 anos, e seu irmão Maxwell de Carvalho Ponsole, de 29 anos, foram mortos a facadas durante a manhã de domingo (23), em Corumbá.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Diário Corumbaense, a Polícia Militar foi acionada da após Maik ser encontrado do lado de fora de um prédio, no Condomínio Flamboyant III. Ele tinha marcas de perfurações no pescoço.

Horas depois dos trabalhos no local, as equipes estavam fazendo verificações no apartamento em que as vítimas moravam juntas. Para entrar no local, os policiais precisaram arrombar a porta.

O chão tinha muitas marcas de sangue, assim como a cama de uma das vítimas. Além disso, pelo local foram encontrados sinais de uso de cocaína.

As apurações apontam que Maik tenha sido esfaqueado ainda no quarto e depois jogado pela janela. Testemunhas contaram a polícia que ouviram uma motocicleta saindo do local em alta velocidade.

Um familiar dos rapazes apontou os suspeitos do crime como dois indivíduos conhecidos pelos apelidos de "Cuco" e "Bolachinha", que fugiram em uma moto branca com escapamento barulhento.

Horas depois, Maxwell entrou em luta corporal com um indivíduo magro, vestindo camiseta branca e calça jeans, identificado por populares como "Bolachinha". Durante o confronto, ele foi esfaqueado e morreu no local.

A polícia teve acesso a imagens que mostram o acusado fugindo logo após o crime. Minutos depois, uma equipe policial encontrou Gabriel Silva de Souza, de 26 anos, o "Bolachinha". Ele estava sentado na calçada, com as roupas sujas de sangue e um corte na mão direita.

Ao ser preso, ele confessou o crime dizendo que foi atacado por Maxwell após ele saber da morte do irmão. Gabriel detalhou que conseguiu de segurar a faca e dar dois golpes na vítima.

Gabriel era monitorado por tornozeleira eletrônica e rompeu o equipamento após o crime.

O outro homem acusado de matar Maik, Paulo Sérgio de Carvalho, de 44 anos, o "Cuco", foi preso pela Polícia Militar no bairro Maria Leite. Ele pilotava uma motocicleta CB 300 branca, sem placa. Os dois indivíduos foram levados para a 1ª Delegacia de Polícia Civil, que apura o caso.

