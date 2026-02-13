Menu
Polícia

Jovem morre horas após ser espancado em Chapadão do Sul

O crime aconteceu na madrugada de hoje

13 fevereiro 2026 - 18h23Brenda Assis
Delegacia de Polícia Civil de Chapadão do SulDelegacia de Polícia Civil de Chapadão do Sul   (foto: Reprodução)

Um jovem, ainda não identificado, morreu ao ser brutalmente espancado na madrugada desta sexta-feira (13), no bairro Esplanada, em Chapadão do Sul.

Conforme as informações policiais, a vítima foi achada ferida, no meio da rua, nas proximidades de uma boate. Ele estava com diversos ferimentos pelo corpo, provocados por agressões graves.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e ao chegar no endereço indicado, encontrou o rapaz tendo uma parada cardiorrespiratória. Os socorristas realizaram os primeiros atendimentos e encaminharam a vítima em estado grave ao hospital municipal.

Ainda segundo as autoridades, ele deu entrada sem pulso e foi levado para a Sala Vermelha, onde a equipe médica tentou reanimá-lo.

Apesar das tentativas, o jovem não resistiu aos ferimentos e morreu. A polícia informou que ele não portava documentos e, até o momento, não foi identificado.

O caso é investigado pela Polícia Civil, que busca informações que possam ajudar na identificação da vítima e na apuração das circunstâncias do crime.

