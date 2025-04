Jovem morre um dia depois de ficar gripado em Campo Grande

Um rapaz, de 25 anos, morreu de gripe durante a manhã de sábado (19), na região Central de Campo Grande. Ele também havia sofrido um acidente de moto há 8 dias e não procurou uma unidade de saúde.

Conforme o boletim de ocorrência, a mãe da vítima contou que seu filho começou a passar mal durante a noite de sexta-feira (18), sendo encaminhado por familiares até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Bairro Universitário, porém, devido a gravidade da situação ele precisou ser transferido para o Hospital Adventista do Pênfigo.

Depois de passar a noite internado recebendo remédio na veia, o jovem não resistiu e acabou falecendo às 7h40. Consta no relato médico que na UPA ele informou estar gripado desde quinta-feira (17), fazendo uso de medicamento diurético por conta própria e com dificuldade para respirar.

Além disso, ele estava gemendo de dor e desidratado. Depois de receber o medicamento na veia, seu estado de saúde continuou evoluindo, sendo necessário sua intubação.

Para as autoridades, a mãe do jovem detalhou que ele sofreu um acidente de moto oito dias antes de falecer, sem lesões com necessidade de intervenção cirúrgica. Fora isso, a vítima tinha comorbidades.

O caso foi registrado como morte por causa indeterminada na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado.

