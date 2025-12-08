Jovem morto a tiros em São Gabriel tinha 21 anos e passagens por furto e roubo

Foi identificado como Erik Gerlyel Silva Nascimento, de 21 anos, o jovem assassinado a tiros durante a manhã desta segunda-feira, dia 8, em São Gabriel do Oeste - a 137 quilômetros de Campo Grande.

A reportagem do JD1 Notícias conversou com o delegado Matheus Vital, que esteve no local do crime, que explicou que o jovem foi alvo de quatro disparos de arma de fogo, sendo atingido no tórax, na mão e na perna.

Outro ponto ressaltado pelo delegado é que Erik estava de tornozeleira eletrônica e tinha passagens por furto e roubo. Conforme apuração realizada pela reportagem, uma consulta ao nome do indivíduo no sistema do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, apontou três processos criminais: receptação, furto qualificado e roubo, sendo estes dois já julgados.

Até o momento, não foi esclarecido a motivação e se as passagens criminais de Erik podem ter relação com o homicídio cometido durante a manhã desta segunda-feira.

A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local e tentaram buscar imagens de câmera de segurança. O caso segue sob investigação.

O registro na polícia foi feito como homicídio simples.

