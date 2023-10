Jovem morto com 14 tiros estava passeando em Corumbá

O rapaz que morreu em Corumbá, durante a madrugada de segunda-feira (2), foi identificado como Kennedy Carneiro Cândido Motta Eugênio, de 21 anos. Ele morava em Campo Grande e estava no local a passeio, quando acabou sendo atingido por 14 tiros.

A vítima estava lanchando com amigos, depois de saírem de uma casa de show por volta das 2h30. Já no estabelecimento, dois homens apareceram em uma moto preta, sendo que o passageiro desceu e efetuou os disparos contra Kennedy. Segundo o site Diário Corumbaense, as testemunhas contaram a Polícia Militar que mesmo com o rapaz já caído, o autor continuou atirando. Depois do crime, o autor montou novamente na moto e fugiu com o comparsa.

Na cena do crime, as equipes policiais e a Perícia Técnica, localizaram 14 cápsulas de munição 9 mm. No boletim de ocorrência, é detalhado que o rapaz foi atingido por quatro tiros na cabeça, cinco no ombro, um no tórax, dois na perna esquerda e ele ainda tinha fratura exposta em dois dedos da mão esquerda.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou a socorrer Kennedy ainda com vida, o levando para o Pronto-Socorro municipal. Devido a gravidade das lesões, a vítima precisou ser transferida para a Santa Casa, mas acabou não resistindo aos ferimentos e morreu na mesa de cirurgia.

Para a polícia, as testemunhas contaram ainda que o rapaz estava hospedado na casa de um amigo, na cidade de Corumbá.

O caso está sendo investigado pelas autoridades policiais.

Deixe seu Comentário

Leia Também