Jovem morto com vários tiros na fronteira pode ter sido torturado antes de morrer

Lucas Gabriel Coronel, de 19 anos, foi encontrado morto na tarde desta segunda-feira (12), em Pedro Juan Caballero, fronteira com Ponta Porã em Mato Grosso do Sul.

Conforme a Polícia Nacional do Paraguai, familiares de Lucas teriam procurado a polícia, que o jovem teria sido levado por três homens armados e encapuzados. O rapaz trabalhava em um lava rápido na periferia de Pedro Juan.

A vítima foi encontrada com as mãos e pés amarrados por uma corda, tinha um pano na boca e parte do o corpo dele foi queimado.

Lucas foi executado com vários tiros e ele deve ter sido torturado antes de ser morto. O reconhecimento do corpo foi feito por parentes e amigos.

