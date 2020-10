Jovem não aceita fim de relacionamento e esfaqueia namorado atual da ex

O jovem Fabrício da Silva Santos, 33 anos, foi ferido com sete facadas, na manhã do ultimo domingo (25) em Bataguassu, após a casa da ex-esposa ser invadida pelo ex-namorado dela, enquanto os dois dormiam. Após terem se separado, Aline Guilherme Custodio, 29 anos, teve outro relacionamento, mas o ex-namorado não teria aceitado e término e pulou o muro da residência para cometer o crime.

Segundo o boletim de ocorrência, à polícia, a vítima contou que foi casado com Aline e que passaram cinco meses separados. Nesse intervalo, ela conheceu o autor da tentativa de homicídio, Patrick Hernandes Guimarães, 27 anos. Eles chegaram a namorar, mas ela não quis prosseguir com o relacionamento.

Na noite antes do fato, Fabrício encontrou a Aline em um bar e começaram a conversar para reatar o casamento. Eles foram para a casa dela e acabaram dormindo. Por volta das 7h, acordaram com barulho no quintal. Ao abrir a porta, o casal foi surpreendido por Patrick, com uma faca na mão. Ele feriu a vítima com sete facadas e agrediu a ex com socos e chutes. Fabrício foi socorrido e levado para Santa Casa de Bataguassu.

O autor da tentativa de homicídio ainda não foi localizado. O caso foi registrado na 1° Delegacia de Policia de Bataguassu e o caso será investigado.

