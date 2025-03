Jovem pede ajuda a moradores e dÃ¡ entrada em UPA com ferimentos de tiros

Um rapaz de 19 anos, identificado como Gabriel, foi alvejado com dois tiros e pediu socorro a moradores no bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande.



Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por uma mulher, que relatou ter sido chamada no portão de casa pela vítima, que estava sangrando. A testemunha teria pedido para o rapaz esperar, pois pediria socorro, no entanto, ele saiu desorientado pela rua.



Após ouvir o relato, a Polícia Militar manteve rondas pela região e não foram encontrados vestígios do crime, quando foi informado que o jovem tinha dado entrada na UPA Tiradentes. Na unidade de saúde, ele foi identificado e foi contatado dois ferimentos por disparo de arma de fogo, sendo um no bíceps esquerdo e outro nas costas. A vítima foi atendida pela equipe médica e permaneceu sob cuidados na unidade.



O caso foi registrado como homicídio simples na forma tentada na Depac Cepol.

