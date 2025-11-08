Jovem pede ajuda em lanchonete após levar facada no peito em Campo Grande

Jovem, de 24 anos, foi esfaqueado na região do peito e pediu socorro em uma lanchonete, na Avenida Ricardo Brandão, no centro de Campo Grande, durante a madrugada deste sábado, dia 8.

Ele relatou que foi atacado por um homem, conhecido pelo vulgo de 'Pastor', mas que não sabe o real paradeiro do agressor.

Segundo consta no boletim de ocorrência, um funcionário da lanchonete relatou que por volta das 4h44, a vítima procurou o local pedindo ajuda, pois havia sido esfaqueado.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado para realizar o atendimento, onde a equipe que atendeu a vítima, indicou que o ferimento era leve, e o encaminhamento seria para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Universitário.

A Polícia Militar esteve no local e coletou informações para o registro da ocorrência, realizada como lesão corporal dolosa.

