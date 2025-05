Jovem pede socorro em entrevista de emprego após ser mantida em cárcere privado na Capital

Uma jovem, de apenas 18 anos, aproveitou uma entrevista de emprego para contar que estava sendo vítima de cárcere privado. Ela detalhou que o marido, de 33 anos, a mantinha trancada em casa quando saia. O caso aconteceu em Campo Grande, durante a tarde de quarta-feira (30).

Conforme as informações divulgadas pela GCM (Guarda Civil Metropolitana), a vítima contou que vive com o companheiro há 3 anos, sendo que todo esse período foi marcado por agressões físicas e psicológicas.

Ela relatou que o homem a deixa trancada em casa quando sai e só tem permissão de sair quando está acompanhada do companheiro. Quando a equipe da Patrulha Maria da Penha chegou até o supermercado, localizado na Avenida Duque de Caxias, no Bairro Jardim Aeroporto, o autor estava na porta esperando a vítima na companhia do filho, de 9 anos.

Foi constatado que ele estava no local monitorando a companheira, enquanto retia todos os pertences dela, como celular, cartão de banco e documentos. Durante a abordagem, ele negou os fatos.

Diante da situação, eles foram levados para a DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), onde o caso foi registrado como sequestro e cárcere privado, lesão corporal dolosa, ameaça e violência doméstica.

