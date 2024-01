Jovem perde dente e rapaz quebra a perna em grave acidente entre motos na Nhanhá

Um grave acidente de trânsito envolvendo duas motocicletas foi registrado no final da noite desta quarta-feira (3) no Jardim Nhanhá, em Campo Grande. Uma jovem, de 21 anos, perdeu um dente e sofreu uma fratura em um membro e um rapaz, de 21 anos, quebrou a perna esquerda e teve várias escoriações pelo corpo.

Informações do boletim de ocorrência apontam que a colisão entre os veículos aconteceu no cruzamento entre a rua Eduardo Peres com a rua do Aquário.

Ainda conforme o registro, a mulher estava em uma Honda Biz e seguia pela Eduardo Peres no sentido sul ao norte, quando no cruzamento houve a colisão com a motocicleta Honda CBR conduzida pelo jovem que vinha pela rua do Aquário.

Com o impacto, a jovem perdeu um dos dentes e teve uma fratura em uma parte do corpo que não foi informada ao Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, enquanto o rapaz, por sua vez, teve a perna esquerda quebrada e demais escoriações. O Corpo de Bombeiros e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) fizeram os resgates da vítima e encaminharam os dois para a Santa Casa.

A Polícia Militar de Trânsito constatou no local do acidente que havia uma placa de 'Pare' na rua Eduardo Peres, logo após o cruzamento com a rua do Aquário. Foi observado também que não havia marcas de frenagem na pista.

A Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionadas para comparecerem ao local devido à gravidade e a cinemática dos fatos.

O caso foi registrado como praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor na delegacia de plantão.

