Jovem perde mais de R$ 50 mil apÃ³s conversa com garota do 'job' na Capital

Jovem, de 21 anos, procurou a delegacia na tarde desta terça-feira (18) para denunciar um episódio de extorsão que sofreu, após perder mais de R$ 50 mil, em Campo Grande. Tudo isso aconteceu após conversas com uma garota de programa.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima relatou que trocou mensagens com uma garota de programa com o DDD sendo do estado do Paraná.

Porém, no dia 12 de março, um número com DDD de Mato Grosso do Sul entrou em contato com ele, alegando que ele havia feito o cancelamento do programa e que por conta disso, deveria pagar as horas da garota de programa, caso contrário, levaria uma surra.

Com medo, o jovem fez a transferência de R$ 1,5 mil para uma conta. No entanto, no dia seguinte, a vítima foi informada sobre um suposto bloqueio da conta em que foi repassada a primeira quantia, mas dessa vez, ele foi extorquido em um dinheiro ainda maior: R$ 50 mil. Os golpistas disseram que se ele não pagasse, a vida dele estaria em perigo.

O jovem realizou a transferência e demais números passaram a enviar mensagem para ele, contudo, ele não repassou mais nenhuma quantia.

O caso foi registrado como extorsão na delegacia de plantão.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também