Jovem perde o controle, capota o carro e morre deixando um filho de 3 anos

Sarah Chaves, com informações do Caarapó News

A jovem Flávia Huerta morreu após capotar o carro na MS-156, próximo a cidade de Juti, na manhã de sábado (3).

Conforme o Caarapó News, Flávia que era sobrinha do vereador Manoel Batista de Souza, o Manezinho, seguia sozinha de Juti sentido usina Raízen, em um veículo VW/Gol, quando perdeu o controle do veículo, que saiu da pista e capotou várias vezes.



A vítima deixa um filho, o garoto José Henrique que irá completar quatro anos em janeiro do ano que vem.



Flávia é filha dos empresários Donizete Pereira Neto e Marta Fernandes Huerta Neto, da empresa Marta Transportes de Juti.



De acordo com familiares, o corpo da jovem será velado na capela mortuária do Pax Primavera em Caarapó.

