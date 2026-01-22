Menu
Jovem perde R$ 3,5 mil ao baixar jogo de um 'amigo' na internet em Campo Grande

A vítima procurou a Polícia Civil para registrar o caso após perder acesso a aplicativos e redes sociais

22 janeiro 2026 - 17h24Brenda Assis
14 de Julho Minecraft14 de Julho Minecraft  

Um jovem de 21 anos procurou a Polícia Civil após ser vítima de extorsão e invasão de dispositivo informático, na noite de terça-feira (21), em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, o jovem contou que estava usando o aplicativo Discord quando recebeu um convite de amizade. Após aceitar, ele foi induzido a baixar um arquivo supostamente relacionado ao jogo Minecraft, que acabou infectando o computador com um vírus.

Depois do download, a vítima percebeu que diversas contas digitais foram invadidas, entre elas e-mail, YouTube, Instagram, Discord, Netflix e Prime Video. Sem acesso às plataformas, o jovem passou a receber mensagens do criminoso pelo próprio Discord e também pelo WhatsApp, com a exigência de dinheiro para evitar o vazamento de dados pessoais.

Ainda conforme o registro policial, o autor enviou uma página contendo informações pessoais e acessos às contas invadidas e propôs um “acordo”, pedindo R$ 1,5 mil. Com medo de ter os dados divulgados, a vítima fez transferências via PIX, que somaram cerca de R$ 3,5 mil.

Mesmo após os pagamentos, o jovem não conseguiu recuperar o acesso às contas nem ao computador. Ele relatou ainda que, antes de perder totalmente o controle do dispositivo, percebeu que foram inseridos conteúdos ilícitos no equipamento.

A vítima manifestou interesse em representar criminalmente. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

