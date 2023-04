Jovem pode ter sido morto por causa de R$ 1 em bar da Moreninhas

O jovem Gabriel Lima Mercadante, de 19 anos, pode ter sido morto a tiros em um bar na Moreninhas III por causa de R$ 1. O crime aconteceu na noite de sábado (15), na rua Guiné.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima estava acompanhada de dois amigos e quatro adolescentes. Um dos rapazes contou que o grupo bebia e no momento em que Gabriel estava de costas para a rua viu dois homens chegando em uma moto preta.

O garupa teria então descido e efetuado diversos disparos contra o jovem, que morreu ainda na cena do crime. Todos que estavam com o a vítima saíram correndo pra se esconder, por medo de também serem atingidos.

A dona do bar contou à polícia que após vender bebidas para o grupo ‘fechou’ o local para jantar. Neste momento ela ouviu uma sequência de disparos, correndo para dentro do banheiro afim de procurar abrigo. Ao sair ela encontrou o rapaz já caído.

Enquanto se escondia, a proprietária do estabelecimento informou ainda ter ouvido uma das adolescentes dizer: “pra que matar o cara por causa de R$ 1?”. Porém, não soube identificar quem teria dito a frase, sabia apenas que uma das meninas seria a autora.

Equipes da Perícia Cientifica recolheram diversas capsulas de pistola 9mm no local. Além da perícia, equipes do GOI (Grupo de Operações e Investigações), Polícia Civil e da Polícia Militar estiveram no endereço, fazendo as apurações iniciais sobre o caso.

O assassinato foi registrado como homicídio qualificado mediante emboscada, traição, dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima, na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

