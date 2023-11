Jovem quase sangra até a morte ao tentar 'invadir' a própria casa na fronteira

Um rapaz, identificado como Emerson David Campuzano Rojas, de 23 anos, precisou ser socorrido às pressas depois de tentar invadir a própria casa quebrando vidros da janela com socos, logo nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (16), na cidade de Pedro Juan Caballero, Paraguai. O município faz fronteira com Mato Grosso do Sul através de Ponta Porã.

Conforme as informações iniciais, vizinhos contaram que o rapaz faz uso constante de drogas e chegaram a sugerir as autoridades que este comportamento agressivo, estaria relacionado ao vício.

Ele foi encontrado por vizinhos, que acionaram o socorro e também as autoridades locais. O subinspetor da Polícia Nacional, Aníbal Coronel, ao voltar para casa Emerson teria encontrado as portas trancadas.

Para tentar entrar, ele começou a dar socos no vidro da janela com a mão esquerda, causando os cortes. Porém, o rapaz perdeu bastante sangue e quase morreu. Ele foi socorrido e encaminhado para o Pronto-Socorro do Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, onde chegou a passar por cirurgia para preservar a funcionalidade do braço e da mão lesionados.

