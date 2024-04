Jovem que ajudou a namorada aplicar 'boa noite cinderela' na Expogrande é preso

Um jovem, de 28 anos, foi preso em flagrante por receptação durante a noite de segunda-feira (8), em Campo Grande. Além disso, o rapaz é apontado como um dos envolvidos no crime de roubo com violência imprópria, mais conhecido como “Boa noite Cinderela”, que aconteceu no dia 4 de abril durante o primeiro dia da Expogrande.

Conforme a Polícia Civil, na ocasião, a vítima era um homem de 55 anos, que foi dopado por duas mulheres que conheceu no local e tomou duas cervejas. Depois disso, ele lembra apenas de acordar, já no outro dia, percebendo que havia sido roubado pelas mulheres.

Elas levaram o aparelho celular, uma corrente de ouro e o cartão do banco da vítima. As autoras fizeram várias transferências mediante PIX e pagamentos com o cartão débito/crédito, da vítima, totalizando o prejuízo aproximado de R$ 21 mil.

A DERF (Delegacia Especializada de Repressão aos Roubos e Furtos) começou a fazer a investigação logo depois de ficar sabendo sobre os fatos. Os policiais conseguiram identificar uma das mulheres, descobrindo ainda que ela está em liberdade condicional pela prática de tráfico de drogas.

Além da autora, as equipes identificaram dois jovens de 28 anos, sendo que um deles foi preso após utilizar o cartão da vítima para pagar o conserto de uma motocicleta em uma oficina no Bairro Jardim Campo Alto. Os dois possuem antecedentes pela prática de roubo, residentes bairro Cristo Redentor, foram os beneficiários com as transações realizadas.

Durante análise nos sistemas policiais, verificou-se que a moto deixada na oficina havia sido furtada no dia 5 de abril, em frente à UPA Tiradentes. Por isso, o rapaz foi preso em flagrante por receptação.

