Jovem que assassinou homem em bar da Nhanhá é preso na Capital

Saiba Mais Polícia Rapaz é morto com quatro tiros após briga de bar no Nhanhá

Suspeito de assassinar Felipe Polidoro Moreira, de 25 anos, no dia 28 de setembro de 2021 na Nhanhá, foi preso durante a manhã desta segunda-feira (11), durante as investigações do roubo de uma BMW/X1 cometido por ele em outubro deste ano.

Conforme as informações policiais, uma equipe da DEFURV (Delegacia Especializada de Repressão aos Furtos e Roubos de Veículos), realizava diligências quando abordou o rapaz, que inicialmente passou o nome do primo para as equipes. Ele já teria sido preso recentemente e apresentado o nome do parente as autoridades.

Diante dos fatos, ele foi localizado e novamente se apresentou com o nome do primo. Com isso, os policiais efetuaram sua prisão em flagrante.

Na delegacia, foi então descoberto que o rapaz estava com um mandado de prisão em aberto por conta do assassinato de Felipe Polidoro. Na época dos fatos, o autor era adolescente.

Assassinato na Nhanhá - Luís Felipe Polidoro Moreira, de 25 anos, estava em um bar, que fica na rua Luiz Lousinha, quando começou a discutir com o autor.

Em determinado momento, o rapaz sacou a arma da cintura e apontou para Luís, efetuando vários disparos contra a vítima que chegou a sair correndo.

A vítima chegou a sair correndo do bar e conseguiu chegar até a travessa da Brisa, foi quando ele acabou caindo no chão após ser atingido por três tiros, na virilha, barriga e peito. O autor foi atrás de Luiz, ele chegou perto da vítima que estava caída e fez um último disparo.

Ainda na época dos fatos, o pai da vítima disse para a polícia que o filho era usuário de drogas e já havia se desentendido no dia anterior com o autor, que estava foragido até a manhã de hoje.

