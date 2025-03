Jovem que estuprou o enteado e as sobrinhas em TrÃªs Lagoas Ã© preso em SP

Um rapaz, de 24 anos, acusado de estuprar três crianças, um deles seu enteado e duas sobrinhas em Três Lagoas, foi preso durante a manhã de segunda-feira (24), se escondendo em uma casa na cidade de São José dos Campos, em São Paulo.

Conforme as informações policiais, o caso estava sendo investigado pela DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) de Três Lagoas, onde foi feito o pedido de prisão preventiva do suspeito e deferido pelo Poder Judiciário.

Porém, no decorrer das investigações, foi descoberto que ele estaria se escondendo em uma casa no São José dos Campos. Após compartilhamento de informações sobre o foragido com a Delegacia de Investigação Geral da Polícia Civil de São Paulo, ele foi localizado e preso.

Após o cumprimento do mandado, o homem permaneceu a disposição da justiça para responder pelos crimes praticados.

