Jovem que foi dilacerado por pitbulls sai do coma em Campo Grande: 'Acordou com fome'

Após dias em coma induzido, o jovem Valmir Pereira Lima Junior, de 21 anos, saiu da sedação durante a quinta-feira (17) no Hospital da Santa Casa, em Campo Grande. Ele está internado no hospital desde a noite de sábado (12), após ser atacado por três cachorros da raça pitbull durante no Joquei Clube. O rapaz irá passar por uma nova cirurgia na tarde de hoje (18).

Conforme o apurado pelo JD1, Valmir está acordado e consciente, chegou a receber a família e conversar após despertar. “Por causa da nova cirurgia, ele está com a dieta zero, mas reclamou que estava com fome e vontade de comer tudo. Depois do procedimento, ele deve receber alta do CTI (Centro de Terapia Intensiva) e ir para a enfermaria”, afirmou a mãe do rapaz Rosilene Galdino.

Bastante emocionada, ela explicou que o jovem perdeu a orelha esquerda e será acompanhado por otorrino durante um tempo. Agora, a maior preocupação da equipe médica é o braço esquerdo de Valmir, que foi dilacerado pelos cachorros, chegando a romper a veia artéria, que já foi reconstruída em um procedimento anterior.

A operação de hoje irá funcionar como uma espécie de limpeza, para retirada de carne e músculos mortos. Além disso, deve ajudar a fechar os ferimentos, que seguem aberto por conta do inchaço causado no local.

“Os médicos falaram que ainda é muito cedo para dizer se ele vai ficar com sequelas. Apesar de reclamar muito das dores, ele está feliz por toda ajuda e apoio que está recebendo, ontem consegui até fazer ele rir”, comentou Rosilene.

O ataque – O responsável pelos animais contou que seu filho estava em casa com um amigo quando resolveu pedir uma pizza. Porém, enquanto aguardavam resolver sair para comprar refrigerante, deixando a visita sozinha com os animais.

Após a chegada do entregador, os animais ficaram bastante agitados com a presença do homem. Vendo que os pitbulls iriam atacar o motoboy, Valmir interferiu e acabou sendo o alvo dos cachorros.

Populares viram uma viatura da Polícia Militar fazendo rondas pela região e solicitaram apoio. Ao chegar, encontraram o rapaz com diversas lesões nos braços, pernas e nádegas. Ele teve a orelha dilacerada e a artéria do braço esquerdo rompida pelas mordidas dos animais.

Uma equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada, socorrendo o homem e o encaminhando para o Hospital da Santa Casa, onde recebeu atendimento médico especializado.

