Jovem que morreu afogado no Rio Verde é encontrado

Gilnei Souza Rosa, de 21 anos, que havia desaparecido nas águas do Rio Verde, em Água Clara, foi encontrado durante as buscas na tarde de terça-feira (21).

Conforme o site Água Clara News, Gilnei estava tomando banho de rio quando foi surpreendido por uma chuva que atingiu a região. Por já ter uma correnteza forte, o local ficou ainda mais perigoso depois da precipitação.

O rapaz então desapareceu. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas logo depois, para realizar as buscas. O corpo de Gilnei foi encontrado a aproximadamente 42 km do local de afogamento.

Equipes da Polícia Civil e da Perícia Técnica foram acionadas para atender a ocorrência.

Deixe seu Comentário

Leia Também