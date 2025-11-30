Jovem que morreu ao ser baleado perto do 'lixão' é identificado

O rapaz que morreu ao ser baleado na cabeça enquanto andava de moto na região do Porto Seco, localizado na BR-262, em Campo Grande, foi identificado como Luis Matheus Ferreira dos Santos. O homicídio aconteceu neste domingo (30).
Conforme o registro policial, o rapaz estava andando de moto no local quando motocicleta cinza passou e atirou contra ele, utilizando um revólver cromado. O piloto fugiu em seguida.
A Polícia Militar foi acionada, mas ao chegar no endereço Luis já estava sem sinais vitais. Os disparos atingiram a cabeça da vítima.
A área foi isolada até a chegada da Polícia Civil e da Perícia Técnica, que realizando os trabalhos necessários no local.
