Polícia

Jovem que morreu ao ser baleado perto do 'lixão' é identificado

Ele estava andando de moto quando foi alvo de vários disparos na cabeça

30 novembro 2025 - 19h11
O caso aconteceu na tarde de hoje
O rapaz que morreu ao ser baleado na cabeça enquanto andava de moto na região do Porto Seco, localizado na BR-262, em Campo Grande, foi identificado como Luis Matheus Ferreira dos Santos. O homicídio aconteceu neste domingo (30).

Conforme o registro policial, o rapaz estava andando de moto no local quando motocicleta cinza passou e atirou contra ele, utilizando um revólver cromado. O piloto fugiu em seguida.

A Polícia Militar foi acionada, mas ao chegar no endereço Luis já estava sem sinais vitais. Os disparos atingiram a cabeça da vítima.

A área foi isolada até a chegada da Polícia Civil e da Perícia Técnica, que realizando os trabalhos necessários no local.

