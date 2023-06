Jovem que morreu na Júlio de Castilho é identificado

Foi identificado como Yuri Manoel dos Santos de 17 anos o jovem que morreu ao perder o controle da moto em que estava e bater contra um poste de placa de retorno na Avenida Júlio de Castilho, região da Vila Sobrinho, em Campo Grande. O acidente aconteceu no final da madrugada deste domingo (11).

Conforme o apurado pela reportagem, o rapaz seguia pela avenida em alta velocidade quando acabou perdendo o controle do veículo no cruzamento com a Rua José Barnabé Mesquita. Com isso, o motociclista não conseguiu evitar e colidiu contra o poste.

Imagens de câmeras de segurança mostram que o capacete do motociclista chegou a ‘voar’ durante o impacto. O Corpo de Bombeiros e o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegaram a ir até o local, fazendo diversos ciclos de tentativa de reanimação, mas não tiveram sucesso declarando o óbito do rapaz cerca de 40 minutos depois.

Equipes do BPTran (Batalhão de Trânsito da Policia Militar), Perícia e da Polícia Civil estão no local fazendo os levantamentos necessários sobre o caso.

Deixe seu Comentário

Leia Também