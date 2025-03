Jovem que tentou matar parente durante briga de bar Ã© preso em ChapadÃ£o do Sul

Um rapaz, de 21 anos, foi preso depois de esfaquear um familiar durante a madrugada de domingo (2), em uma briga ocorrida em um bar localizado no Bairro Palmeiras, na cidade de Chapadão do Sul.

Conforme as informações divulgadas pela Polícia Civil, a vítima foi atingida por golpes de faca após um desentendimento familiar. As autoridades então passaram a fazer buscas pela região, até que encontraram o suspeito.

Durante a abordagem, o autor confessou a prática do crime e forneceu detalhes sobre o ocorrido. Ele ainda levou a polícia até a faca utilizada no crime, que estava escondida no telhado da residência do autor.

Além da confissão e da apreensão da arma do crime, a Polícia Civil também localizou as roupas usadas pelo jovem no momento da briga.

