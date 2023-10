Jovem quebra posto de saúde para ser presa e receber atenção das pessoas em Pedro Gomes

Uma jovem, de 26 anos, quebrou portas e janelas do Posto de Saúde Central da cidade de Pedro Gomes durante a madrugada desta terça-feira (10). Ela foi detida e levada para o hospital, onde acabou sendo sedada.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pelo motorista do ônibus que transporta pacientes clínicos para a cidade de Campo Grande, pois quando ele chegou ao ponto de embarque dos passageiros, se deparou com a autora totalmente descontrolada. A jovem tinha fala desconexa e estava muito agitada.

Para os policiais, ela disse estar ‘desiludida’ da vida e teria feito o uso de drogas. A jovem pediu para ser presa, pois assim as pessoas lhe dariam atenção.

No local, a jovem quebrou a porta de entrada, a janela da recepção e outros objetos do prédio. Por estar fora de controle, ela acabou sendo presa em flagrante e encaminhada ao hospital, onde passou por exames e foi medica com sedativos.

Já mais calma a autora foi levada para a Delegacia de Polícia Civil do município, onde o caso foi registrado como dano qualificado contra o patrimônio público.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também