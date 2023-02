Jovem queimado no Santa Emília tinha 15 anos e crime envolveu duas pessoas

A Polícia Civil identificou o corpo do jovem encontrado morto e queimado em meio ao lixo no bairro Santa Emília, no dia 5 de fevereiro, trata-se de Victor Huggo Pereira, de 15 anos. A investigação está sendo conduzida pela 6° Delegacia de Polícia.

Segundo informações da polícia, o GOI (Grupo de Operações e Investigações) encontraram um dos suspeitos na tarde de quarta-feira (15) em uma Clínica de Recuperação para dependentes químicos.

Questionado sobre o crime, o rapaz, de 28 anos, afirmou que participou da morte e explicou que estava vendendo drogas com Victor, quando teria sido furtado por ele.

O crime ainda teria sido praticado por outra pessoa. Conforme relatado pelo suspeito, houve agressões com socos e depois golpearam a vítima com uma foice e uma faca.

Após terem executado a vítima, resolveram queimar o corpo no terreno ao lado da casa, onde o corpo foi localizado.

Relembre - Segundo informações iniciais, o corpo foi encontrado por vizinhos, que ao sentirem um forte cheiro de fumaça foram investigar de onde vinha, e encontraram a vítima, já sem vida, pegando fogo em meio a uma pilha de galhos e lixo, com o corpo parcialmente coberto por folhas da bananeira.

De acordo com moradores da região, a suspeita inicial era que a casa onde o corpo foi encontrado estaria pegando fogo devido à fumaça que saia dela.

