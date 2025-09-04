Menu
Polícia

Jovem reage a tentativa de estupro e atinge garrafada no pescoço do suspeito em MS

Ele foi socorrido e levado para uma unidade de saúde da cidade, onde os fatos foram registrados

04 setembro 2025 - 16h51Brenda Assis

Homem, de 49 anos, foi agredido com uma garrafada no pescoço após bater em uma jovem, de 23 anos, que recusou manter relações sexuais com ele. O caso aconteceu na tarde de quarta-feira (3), na região central de Caarapó.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender um caso de lesão corporal por arma branca que havia dado entrada no PAM (Pronto Atendimento Médico) da cidade.

Porém, ao chegar na unidade de saúde, os policiais não conseguiram informações com a vítima, já que o homem estava em visível estado de embriaguez e sedado. No entanto, testemunhas contaram para os policiais que o ferimento foi causado durante uma briga ocorrida na região.

Em diligências pelo bairro, os militares encontraram a suspeita andando pela Rua Goiás. Ela então detalhou que agrediu o homem após apanhar com soco no rosto por negar manter relações sexuais com a vítima.

Diante da situação, a mulher acabou sendo presa e levada para a Delegacia de Polícia Civil da cidade, onde os fatos foram registrados como lesão corporal dolosa.

