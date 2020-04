Jovem rouba hotel e é encontrado comendo pizza comprada com dinheiro do crime

Alexsandro Silva Brito, 27 anos, foi preso na noite dessa quinta-feira (17) depois de assaltar um hotel e comprar uma pizza com o valor no bairro Jardim Colúmbia, na saída para Cuiabá, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o proprietário do hotel contou aos policiais que o suspeito chegou no local por volta das 21h10 e abordou um funcionário. Dizendo estar armado, ele anunciou o assalto, roubou uma quantia em dinheiro e fugiu.

Com as imagens de câmera de segurança do estabelecimento, a Polícia Militar pegou as características do autor e iniciou as buscas. Alexsandro foi localizado na Rua Venâncio Aires, no bairro Vida Nova.

Com o suspeito, os militares encontraram R$ 50 e uma pizza. À polícia, ele assumiu que havia roubado o hotel e comprado a pizza com uma parte do dinheiro.

O casaco utilizado no momento do assalto foi encontrado nas proximidades do hotel. No local também foi localizado um pedaço de madeira enrolado em um pano, que simulou ser uma arma.

Alexsandro foi preso e encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) no centro.

