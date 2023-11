Jovem rouba moto e sofre acidente em Chapadão do Sul

Um jovem, de 23 anos, acabou sendo preso em flagrante depois de furtar uma moto e se acidentar na Avenida Espírito Santo, em Chapadão do Sul, na noite do último sábado (25).

Conforme o boletim de ocorrência, uma equipe da Polícia Militar foi acionada para ir até o endereço indicado, para atender um acidente de trânsito, mas ao chegar pelo local, o condutor da moto já havia sido socorrido.

Por conta disso, os militares foram até o Hospital Municipal, onde fizeram contato com o rapaz. Ele tinha vários ferimentos pelo corpo, devido a queda que sofreu, e ainda apresentava claros sinais de embriaguez.

O teste do bafômetro foi realizado, constatando que ele tinha 0,67 mg/l de álcool no sangue. Durante o atendimento do caso, os militares foram ainda informados que o dono do veículo estava na unidade de saúde.

Para os policiais o homem explicou que teve a moto furtada pelo rapaz que se acidentou. O proprietário da moto acabou sendo levado para a delegacia, onde prestou esclarecimentos sobre o ocorrido.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil, como furto e conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão do álcool.

