Polícia

Jovem sai, namorado não aceita 'justificativa' e a arrasta pelos cabelos na Capital

Vítima disse que saiu para visitar uma tia, mas companheiro não acreditou na versão e ainda a agrediu com tapas e socos

02 setembro 2025 - 12h40Luiz Vinicius
Viatura da DEAM - Viatura da DEAM -   (Foto: Ilustrativa / PCMS)

Jovem, de 20 anos, foi agredida e arrastada pelos cabelos pelo namorado, de 21 anos, no começo da noite desta segunda-feira (1°), no Parque do Lageado, em Campo Grande.

A situação de violência doméstica aconteceu após ela ter saído para visitar uma tia e ao retornar para casa, foi questionada pelo companheiro. Porém, ele não aceitou a versão dada pela namorada.

Segundo consta no boletim de ocorrência, diante da resposta da companheira, o suspeito ficou agressivo e a empurrou no chão, passando a arrastá-la pelos cabelos.

Além disso, ele desferiu tapas e socos contra a namorada, que ficou com escoriações nos braços, pé direito e joelho direito. Ela também relatou dores no rosto, próximo ao olho esquerdo.

A Polícia Militar foi acionada e chegou a realizar rondas para localizar o suspeito, mas ele não foi localizado. Nem mesmo na casa da avó, que era um dos endereços possíveis, ele não foi encontrado.

O jovem não foi localizado e o caso foi registrado na Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher).

