Jovem se descontrola, ameaça amigos e é amarrado durante festa

O jovem Felipe Vasques de Oliveira, 19 anos, estava com uma turma de amigos ingerindo bebida alcoólica em uma residência, no bairro São Bento, em Sidrolândia na noite de domingo (20), Até se desentender com Arcio Alves de Oliveira, 40 anos, e Thiago Vasques Goncalves Santos, 22 anos.

Felipe ficou muito descontrolado que e começou a quebrar os móveis e utensílios domésticos da residência, ficando muito agressivo dizia que iria matar a vítima.

Arcio então tentou conter o autor com a ajuda dos outros convidados que se encontravam na residência, amarraram o jovem com cordas e fios. A Policia Militar foi acionada e o homem ficou contido até a chegada da guarnição.

Diante dos fatos os policiais precisaram utilizar algema para conduzir o autor, pois o mesmo estava muito irritado e fora de controle.

O autor e a vítima foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia, onde foi registrado a ocorrência como ameaça.

