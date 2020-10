Jovem se entrega a polícia após tentar matar colega no Estrela do Sul

Um jovem de 20 anos acionou a Polícia Militar na madrugada desta segunda-feira (5), após tentar matar o colega de quarto de 21 anos, onde moram no Conjunto Residencial Estrela do Sul



De acordo com a Polícia, o autor chamou a polícia e afirmou que tinha esfaqueado seu colega de quarto que está em Campo Grande por volta de um mês e meio e que durante este tempo, sempre o humilhava e na madrugada os dois teriam discutido, quando o rapaz de 20 anos pegou a faca e desferiu vários golpes na vítima.



Esfaqueado, o rapaz saiu correndo da casa e foi socorrido por populares e levado para o UPA da Coronel Antonino e posteriormente para a Santa Casa. A vitima apresenta vários ferimentos por arma branca, sendo no tórax, abdômen nos dois braços e no lado esquerdo do rosto, consciente, ele confirmou os fatos.

O Autor se livrou da faca, não sendo possível localiza-la. Foi dada voz de prisão para o Weslley que foi encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro.

