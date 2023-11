Jovem se mete em briga durante confraternização e é esfaqueado em Miranda

Rapaz, de 23 anos, foi esfaqueado na perna por um colega de trabalho, de 30 anos, durante uma discussão em um hotel da BR-262, em Miranda. O caso aconteceu no domingo (5).

Conforme as informações do boletim de ocorrência, os dois estavam participando de uma confraternização. Em determinado momento da festa, o autor e a irmã começaram a discutir com a vítima.

Na sequência, o homem pegou uma faca e atingiu a perna do rapaz. Uma ambulância foi acionada, socorrendo a vítima. Enquanto ele era atendido, o autor e a irmã fugiram em direção ao Passo da Lontra.

Equipes da Polícia Militar chegaram a ir até o local, fazendo diligências pela região, mas os dois não foram encontrados.

