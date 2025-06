Jovem se relaciona com ex-mulher de faccionado e acaba esfaqueado no Aero Rancho

Jovem, de 18 anos, foi esfaqueado durante a noite deste domingo (15) por um membro de uma facção criminosa, no bairro Aero Rancho, em Campo Grande. O suspeito descobriu que a vítima teve um relacionamento com a ex-mulher dele.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima procurou atendimento no CRS (Centro Regional de Saúde) Aero Rancho, após ser ferido com a facada.

Ele conversou com um guarda e relatou o episódio, dizendo que havia se relacionado com a mulher, que seria ex desse faccionado, que acabou descobrindo o caso e foi tirar satisfação com a vítima, chegando a esfaqueá-la.

Porém, o jovem não quis passar mais detalhes, nem mesmo informar o nome do agressor.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

