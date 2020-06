Jovem sem CNH atropela homem na Avenida Duque de Caxias

Um homem, 26 anos, foi para na delegacia após atropelar outro homem, 59 anos, nesta terça-feira (8), na Avenida Duque de Caxias em Campo Grande. O motorista não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

De acordo com o registro policial, a vítima estava atravessando o cruzamento entre as Avenidas Duque de Caxias e Ludio Coelho, quando foi atropelado por um Fiat Palio que realizava a conversão entre as duas ruas.

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros Militar (CBM) com ferimentos leves e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Almeida com ferimentos leves.

Uma equipe da Polícia Militar (PM) foi acionada, durante a ocorrência foi constatado que o motorista não possui CNH. O veículo foi liberado para um amigo do autor, que foi levado para a Delegacia de Polícia Civil.

