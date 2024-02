Jovem sem CNH tenta se "aparecer" para os amigos na frente da PM e tem moto recolhida

Incomodados com a perturbação e o som alto causados por um grupo de pessoas na madrugada deste domingo (4), no Parque do Lageado, vizinhos chamaram a polícia e um motociclista foi flagrado conduzindo sem CNH.



Conforme o boletim de ocorrência, a guarnição encontrou o grupo consumindo bebidas alcoólicas e com o som alto por volta das 3h da madrugada, quando um rapaz do grupo que estava em uma motocicleta Honda Fan apareceu empinando.



Ao avistar os militares, o motociclista começou a acelerar o veículo em marcha neutra (cortar giro), fazendo o famoso "randandan".



Quando a equipe tentou realizar a abordagem a fim de orientar e responsabilizar o condutor, o mesmo ignorou a ordem de parada e iniciou uma tentativa de se desvencilhar da equipe percorrendo várias ruas, desobedecendo sinalizações de trânsito e colocando a vida de terceiros em risco.



Apenas após várias quadras percorridas, a guarnição conseguiu abordar o rapaz que foi identificado como João Carlos Silvestre Ovelar de 23 anos, que afirmou ter desobedecido a abordagem pois "estava se aparecendo para amigos e colegas".



No entanto, com passar do tempo foi ficando com medo por não ter habilitação e por isso fugiu. O rapaz foi encaminhado para a delegacia por desobediência e direção sem habilitação e a moto foi recolhida para o pátio do Detran.

