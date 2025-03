Uma jovem, de 24 anos, foi espancada e agredida pela mãe durante a noite de quinta-feira (27), na cidade de Sidrolândia.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Sidrolândia News, a vítima procurou a delegacia da cidade relatando que morava em Campo Grande, mas após uma briga com o companheiro precisou se mudar para a casa da genitora.

Alguns dias depois de se mudar, ela contou para o irmão que poderia estar grávida do ex. Por conta disso, foi iniciada uma briga familiar por conta de problemas antigos e outros conflitos. Durante a confusão, a mulher passou a xingar a filha com palavras de baixo calão.

As duas então entraram em vias de fato. O pai e o irmão da vítima tentaram intervir, mas também foram agredidos pela autora.

Após a briga, a jovem ligou para o ex, que foi até a cidade para acompanhá-la até a delegacia. O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil.

