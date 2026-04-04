Jovem some ao nadar no Rio Correntes, em Sonora

Equipes do Corpo de Bombeiros realizam buscas por um jovem de 25 anos que desapareceu após entrar no Rio Correntes, na região de Sonora, na divisa com o estado de Mato Grosso.

O jovem foi identificado como Eric Rodrigues. Segundo as informações, ele está desaparecido desde a última sexta-feira (3). A principal suspeita é de afogamento.

Às margens do Rio Correntes, equipes encontraram roupas e uma mochila que seriam da vítima, o que reforça a hipótese de que ele tenha entrado na água e não retornado.

As buscas são realizadas por mergulhadores do 9º Grupamento de Bombeiros Militar (9º GBM), com sede em Coxim. Uma equipe especializada de Campo Grande também foi acionada para reforçar os trabalhos.

Até o momento, o jovem não foi localizado, e as buscas seguem na região.

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