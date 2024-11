Jovem tem 60% do corpo queimado durante acidente doméstico em MS

Um jovem, de 17 anos, sofreu queimaduras graves em 60% do corpo durante a noite de domingo (3), em Nova Alvorada do Sul.

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo site Alvorada Informa, as causadas do acidente que deram início ao incêndio estão sendo apuradas pelas autoridades policiais.

Por seu estado de saúde ser grave, o rapaz precisou ser transferido para Campo Grande com urgência.

