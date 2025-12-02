Jovem tem arma apontada para cabeça durante roubo de celular em Corumbá

Uma jovem de 19 anos viveu minutos de pânico ao ser rendida por dois homens armados na madrugada de domingo (30), em Corumbá.

Conforme o registro policial, ela e uma amiga caminhavam pela região central quando foram surpreendidas na esquina das ruas Gonçalves Dias e Quinze de Novembro.

Os suspeitos chegaram em uma motocicleta e anunciaram o assalto. Um deles sacou uma arma e a apontou diretamente para a cabeça da vítima, exigindo que ela entregasse o celular. Após pegar o aparelho, a dupla acelerou e desapareceu.

A Polícia Militar iniciou buscas imediatamente. Minutos depois, moradores da rua José Fragelli avisaram que os criminosos haviam deixado telefone roubado cair enquanto fugiam. O aparelho foi recolhido e entregue à equipe policial.

A vítima e a amiga foram levadas à 1ª Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado como roubo.

