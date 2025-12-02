Menu
Menu Busca terça, 02 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
IPVA Nov25
Polícia

Jovem tem arma apontada para cabeça durante roubo de celular em Corumbá

Durante a fuga, os criminosos derrubaram o aparelho celular

02 dezembro 2025 - 18h24Brenda Assis
Imagem IlustrativaImagem Ilustrativa   (Foto: Reprodução)

Uma jovem de 19 anos viveu minutos de pânico ao ser rendida por dois homens armados na madrugada de domingo (30), em Corumbá.

Conforme o registro policial, ela e uma amiga caminhavam pela região central quando foram surpreendidas na esquina das ruas Gonçalves Dias e Quinze de Novembro.

Os suspeitos chegaram em uma motocicleta e anunciaram o assalto. Um deles sacou uma arma e a apontou diretamente para a cabeça da vítima, exigindo que ela entregasse o celular. Após pegar o aparelho, a dupla acelerou e desapareceu.

A Polícia Militar iniciou buscas imediatamente. Minutos depois, moradores da rua José Fragelli avisaram que os criminosos haviam deixado telefone roubado cair enquanto fugiam. O aparelho foi recolhido e entregue à equipe policial.

A vítima e a amiga foram levadas à 1ª Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado como roubo.

Reportar Erro
UNIMED São Julião

Deixe seu Comentário

Leia Também

Caso foi registrado na Depac Cepol, em Campo Grande
Polícia
Idoso é encontrado morto na cama de casa em Campo Grande
As causas do acidente ainda serão apuradas
Polícia
Caminhão tomba durante conversão na Avenida Consul Assaf Trad
O acidente aconteceu na tarde de segunda
Polícia
Colisão entre carro e ônibus deixa dois feridos em Itaporã
Suspeito foi detido em flagrante
Polícia
Homem tentar matar jovem a facadas em aldeia de Laguna Carapã
Santa Casa da Capital
Polícia
Fraco e sem alimentação, homem morre ao cair e bater a cabeça dentro de casa
Prisão aconteceu em Coxim
Polícia
Jovem é preso por agredir e causar danos psicológicos na namorada de 16 anos em Coxim
Hospital da Vida
Polícia
Motociclista morre dias após cair de moto em Eldorado
As notas apreendidas serão encaminhadas para perícia.
Polícia
Dupla é presa com dinheiro falso em comércio de Ribas do Rio Pardo
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Mulher 'cai em golpe' ao comprar chácara por R$ 60 mil em Campo Grande
VÍDEO: Sul-mato-grossense matou ex-mulher a tiros e tirou a própria vida em Goiás
Polícia
VÍDEO: Sul-mato-grossense matou ex-mulher a tiros e tirou a própria vida em Goiás

Mais Lidas

Socorristas confirmam óbito de homem que infartou ao volante após 1h30 de reanimação
Polícia
Socorristas confirmam óbito de homem que infartou ao volante após 1h30 de reanimação
Jhenyfer está desaparecida
Polícia
Família tenta encontrar adolescente desaparecida há três dias em Campo Grande
O caso aconteceu na tarde de hoje
Polícia
AGORA: Homem é baleado próximo ao 'lixão' de Campo Grande
Carro ficou completamente destruído no acidente
Trânsito
VÍDEO: Câmera flagrou colisão de carro e mureta que vitimou jovem na Gunter Hans