Jovem tem cabeça esmagada durante acidente e morre em Coxim

Antônio Francisco Inácio do Nascimento morreu ao ter a cabeça esmagada durante um grave acidente ocorrido na manhã desta segunda-feira (22), em uma estrada vicinal próximo a BR-359, na região da entrada do Distrito do Jauru, em Coxim.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Coxim Agora, as equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender o caso após um carro capotar por motivos ainda não identificados.

Além da vítima, outras duas pessoas estavam no veículo e também ficaram feridas, sendo socorridas com a ajuda do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhadas para o Hospital Regional Álvaro Fontoura.

A Polícia Rodoviária Federal foi acionada para controlar o tráfego e registrar a ocorrência. Além da PRF, a Polícia Civil e a Perícia Técnica foram acionadas para atender o caso, fazendo os levantamentos iniciais a respeito do acidente.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também