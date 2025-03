Jovem tem casa invadida e Ã© ameaÃ§ado de morte pelo marido da ex-mulher em MS

Um rapaz, de 25 anos, foi ameaçado de morte pelo atual marido da sua ex-mulher durante a última sexta-feira (28), quando o casal invadiu a residência da vítima para tentar pegar a filha da autora. Apesar de ter acontecido antes do final de semana, ele procurou a delegacia da cidade apenas na segunda-feira (3) para denunciar o caso.

Conforme o registro policial, o jovem contou que foi casado por três anos com a mulher e por conta do relacionamento, eles tiveram uma filha que hoje está com 1 ano e 6 meses. Devido a situação do término, a criança ficou guarda do pai, que já entrou com ação judicial para ter a guarda definitiva da criança.

Durante a sexta, a mulher foi até sua casa para pegar a filha de qualquer jeito, chegando a invadir o imóvel.

Na segunda-feira (3), o atual companheiro da autora foi até o local junto de mais quatro homens. Eles então disseram que iriam matar a vítima e seu irmão por conta das desavenças ocorridas na sexta.

Ainda jogaram tijolos na sua residência e também danificaram o portão, sendo que foi acionada a Polícia Científica para realizar perícia.

O caso foi registrado na delegacia e será investigado.

