Jovem tem complicações após arrancar dente e morre em MS

Um rapaz, identificado apenas como Rodrigo, morreu por complicações causadas pela extração de um dente siso. Ele faleceu durante a madrugada deste sábado (10), em Nova Andradina.

Conforme as informações do site Ivi Agora, Rodrigo era natural de Anaurilândia, mas morava há muitos anos em Nova Andradina. Foi apurado pelo site do interior que ele teve foi internado no Hospital Regional após apresentar complicações de saúde decorrentes da extração do dente.

Após o procedimento, o rosto de Rodrigo teria inchado, sendo necessário realizar uma drenagem no local. Porém, seu quadro clinico evoluiu rapidamente, até que o rapaz acabou falecendo no hospital.

Depois de todos os procedimentos, o corpo de Rodrigo será translado para cidade de Anaurilândia onde será sepultado.

Rodrigo deixa esposa e um filho pequeno.

