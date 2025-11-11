Menu
Menu Busca terça, 11 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Jovem tem overdose após engolir 70 cápsulas de cocaína em ônibus na BR-262, em Três Lagoas

Rapaz estava acompanhado de uma mulher que também ingeriu as drogas; destino era São Paulo

11 novembro 2025 - 17h39Gabrielly Gonzalez
Jovem foi atendido pelo SamuJovem foi atendido pelo Samu   (Reprodução)

Um jovem, de 23 anos, teve uma grave overdose após engolir 70 cápsulas de cocaína, que estouraram em seu estômago enquanto ele viajava em um ônibus na rodovia BR-262, entre Três Lagoas e Castilho, na tarde de segunda-feira.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o rapaz transportava drogas ingeridas em cápsulas, prática conhecida como “mule”. Ele estava acompanhado de uma mulher, que também havia ingerido as cápsulas, mas não apresentou sintomas. Ambos tinham como destino a cidade de São Paulo.

Pouco depois de o ônibus sair de Três Lagoas, as cápsulas estouraram no estômago do homem, provocando convulsões e mal-estar intenso. O veículo precisou ser parado e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado. O jovem foi entubado em estado grave e encaminhado às pressas para o Hospital Auxiliadora, em Três Lagoas.

A mulher recebeu atendimento médico para realizar a limpeza intestinal e, após a alta, será conduzida à Delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas para responder pelo crime de tráfico de drogas. Até o momento, não há informações sobre a identidade e o estado de saúde do jovem.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Embalada para viagem: Mais de 9 quilos de drogas são apreendidas nos Correios da Capital
Polícia
Embalada para viagem: Mais de 9 quilos de drogas são apreendidas nos Correios da Capital
Homem que tentou matar esposa no Jardim Centenário é condenado a 14 anos de prisão
Polícia
Homem que tentou matar esposa no Jardim Centenário é condenado a 14 anos de prisão
Corpo foi localizado com 5 metros de profundidade
Polícia
Trabalhador morre soterrado em construção de fossa na Capital
Polícia Militar atua no centro e nos bairros
Polícia
Abaixo da média nacional, MS é considerado o 7º estado mais seguro do Brasil
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
Polícia
Mulher recebe pix por engano e é ameaçada em Campo Grande: 'devolve ou vai ficar ruim'
Foto: Reprodução
Polícia
Vídeo: De fuga em motel a perseguição, mulher embriagada é presa em flagrante
Materiais apreendidos -
Polícia
Trio é preso após furto a distribuidora de EPIs no bairro Coronel Antonino
Loja foi atingida pelo incêndio durante a noite
Polícia
Incêndio atinge loja de motociclistas e por pouco não há perda total em Corumbá
Operação é no âmbito nacional também
Polícia
Operação em Campo Grande descobre que falsos policiais federais extorquiam faccionados
"Eu te amo, amor", diz mulher após decepar p3nis do marido
Polícia
"Eu te amo, amor", diz mulher após decepar p3nis do marido

Mais Lidas

As inscrições podem ser feitas online
Cidade
Inscrições para 258 casas populares começam amanhã em Campo Grande
Marcas de sangue ficaram pelo local do crime
Polícia
Briga por som alto termina com rapaz esfaqueado quatro vezes no Jardim Noroeste
A instabilidade atmosférica deve persistir até sábado
Clima
De 40°C à debaixo d'água, Capital viverá dias de extrema instabilidade
Movimentação policial -
Polícia
"X9" entrega traficante e Polícia Militar fecha ponto de drogas no Jardim Vida Nova