Jovem tem overdose após engolir 70 cápsulas de cocaína em ônibus na BR-262, em Três Lagoas

Um jovem, de 23 anos, teve uma grave overdose após engolir 70 cápsulas de cocaína, que estouraram em seu estômago enquanto ele viajava em um ônibus na rodovia BR-262, entre Três Lagoas e Castilho, na tarde de segunda-feira.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o rapaz transportava drogas ingeridas em cápsulas, prática conhecida como “mule”. Ele estava acompanhado de uma mulher, que também havia ingerido as cápsulas, mas não apresentou sintomas. Ambos tinham como destino a cidade de São Paulo.

Pouco depois de o ônibus sair de Três Lagoas, as cápsulas estouraram no estômago do homem, provocando convulsões e mal-estar intenso. O veículo precisou ser parado e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado. O jovem foi entubado em estado grave e encaminhado às pressas para o Hospital Auxiliadora, em Três Lagoas.

A mulher recebeu atendimento médico para realizar a limpeza intestinal e, após a alta, será conduzida à Delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas para responder pelo crime de tráfico de drogas. Até o momento, não há informações sobre a identidade e o estado de saúde do jovem.

