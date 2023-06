Jovem tenta despistar Choque, mas é flagrado com 250 munições e 4 armas no Columbia

Um jovem, de 25 anos, foi preso em flagrante pelo Batalhão de Choque no final da noite desta terça-feira (6) no Jardim Columbia, região norte de Campo Grande. Ele escondia em sua residência, na Avenida Uraca, um verdadeiro arsenal com mais de 250 munições de diversos calibre e 4 armas de fogo, também de diversos calibres.

Segundo o boletim de ocorrência, o achado do arsenal só foi possível durante uma abordagem ao suspeito, que estava dirigindo um Fiat Toro pela Avenida Abrão Anache e fez um desvio repentino e saindo em alta velocidade, chamando a atenção dos militares que faziam patrulhamento naquela região.

Após um breve período de acompanhamento, os policiais conseguiram abordar o jovem, que tinha dois mandados de prisão em aberto e no interior do veículo, no porta-luvas, estava 498 gramas de cocaína. Questionado sobre o entorpecente, ele afirmou que teria mais em sua residência, levando os militares até o endereço correto.

Na casa, os policiais do Choque encontraram mais 192 gramas de maconha. Porém, chamou a atenção o arsenal escondido. Conforme consta no registro policial, foram visualizados um revólver de calibre 38, uma pistola de calibre 40, uma pistola de calibre 9 milímetros e um fuzil, além de um coldre.

Durante uma verificação mais afundo, também foram encontradas cerca de 254 munições de diversos calibres, divididos em: 50 munições de calibre 22, 38 munições de calibre 40, 30 munições de calibre 357, 101 munições de calibre 9mm e 35 munições de calibre 9mm, além de vários carregadores.

As drogas apreendidas foram encaminhadas para a Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico) e as armas levadas para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, para onde também foi conduzido o jovem, após receber voz de prisão.

O registro foi feito como posse irregular de arma de fogo, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também