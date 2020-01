Jovem tenta entrar em loja e mão fica presa em buraco de muro

Yuri Moreira da Rocha de 22 anos ficou preso por cerca de duas horas e meia ao tentar invadir uma loja de fabricação de lajes, na Rua Trindade, em Campo Grande nesta madrugada de sábado (11).

Segundo informações do boletim de ocorrência, Yuri tentou alcançar o trinco do portão pelo buraco de um muro de bloco de concretos e ficou com a mão presa. Já por volta das 6h30, um vizinho percebeu que o rapaz estava com uma das mãos presas no muro e pediu ajuda a outro vizinho, que acionou a polícia. A orientação foi ligar para o Corpo de Bombeiros.

No local, a equipe o encontrou Yuri preso pelo punho em um dos blocos vazados do muro, que fica ao lado do portão da loja. Segundo informações dos bombeiros, foi preciso reposicionar a mão do rapaz, ou seja, ela foi sendo “rosqueada” até ser retirada do buraco.

Yuri disse que estava com uma ex-namorada e que eles tinha intenção de dormir no local. A Polícia Militar (PM) foi acionada e identificou que o rapaz tem passagem por tráfico.

O jovem diz que não se machucou e foi “algemado”, com faixas de gaze pelos bombeiros para esperar a PM.

