Jovem tenta "festar" com cerveja e presunto furtados

Através do 190, uma equipe a 1ª Companhia Independente de Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de furto no centro velho no município de Bonito.



A vítima relatou que o crime havia ocorrido dentro de seu estabelecimento comercial e solicitou a presença policial em sua residência. Após entrevistas, os policiais localizaram o suposto autor do delito, assim como, o local onde estava morando onde ele foi flagrado com os objetos furtados do comércio, sendo garrafas de cerveja, um aparelho de rádio, uma máquina de cartão e produtos alimentícios identificados pela vítima.

O indivíduo recebeu voz de prisão pela prática de furto, tendo sido confirmado que no mesmo dia, domingo (21), ele teria subtraído uma bicicleta elétrica nas proximidades de uma escola. O objeto foi recuperado pela Polícia Militar e entregue a vítima.



O autor foi devidamente encaminhado à Delegacia de Polícia Civil e posteriormente será apresentado a Justiça.

