Jovem tenta fugir da polícia em carro de luxo e bate em ônibus escolar na fronteira

Rapaz, de 24 anos, foi preso ao desobedecer as ordens da polícia, fugir e bater em um ônibus escolar da prefeitura de Amambai, na noite desta quarta-feira (20), na rodovia MS-386, área rural do município de Ponta Porã.

Conforme as informações policiais, uma equipe DOF (Departamento de Operações de Fronteira) realizava um bloqueio para fiscalização na rodovia, quando deram uma ordem de parada ao condutor do veículo Audi A4, que seguia no sentido Amambai/Ponta Porã. No entanto, o homem desobedeceu e fugiu, em alta velocidade.

Alguns quilômetros à frente ele perdeu o controle da direção e colidiu com o ônibus escolar. Por sorte, não houve feridos entre os alunos que seguiam para uma faculdade em Ponta Porã.

Já o condutor do Audi precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, que o levou para atendimento médico no Hospital Regional de Ponta Porã.

Os policiais realizaram a checagem dos dados pessoais do rapaz e também do veículo, não encontrando nenhuma irregularidade. A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil de Ponta Porã, para investigação e esclarecimentos sobre a fuga que resultou no acidente.

